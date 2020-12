Streaming web Borussia Dortmund – Lazio diretta live tv Gratis su Sky o Dzan: dove e come vedere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Numerosi dubbi della vigilia per Lucien Favre che dovrà valutare le condizioni di diversi giocatori e ieri ha anticipato: «Apettiamo per Guerreiro e Can, niente da fare invece per Meunier». Saranno soprattutto le fasce difensive a presentare una coppia inedita con Passlack al momento indiziato per la fascia sinistra e Piszczek a destra. Il tecnico francese sente che la sconfitta dell’andata è stata un momento di svolta per i suoi: «Abbiamo perso ma da allora abbiamo imparato la lezione: siamo davanti e vogliamo rimanere primi, la Lazio è pericolosa ma se giocheremo il nostro calcio senza pressioni eccessive e senza errori potremo chiudere il girone al primo posto». Il centrocampista Thomas Delaney, che farà coppia con Witsel a centrocampo, manda un messaggio ai compagni: «Dobbiamo difenderci meglio, eravamo sempre un passo indietro e soprattutto iniziare con grande ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Numerosi dubbi della vigilia per Lucien Favre che dovrà valutare le condizioni di diversi giocatori e ieri ha anticipato: «Apettiamo per Guerreiro e Can, niente da fare invece per Meunier». Saranno soprattutto le fasce difensive a presentare una coppia inedita con Passlack al momento indiziato per la fascia sinistra e Piszczek a destra. Il tecnico francese sente che la sconfitta dell’andata è stata un momento di svolta per i suoi: «Abbiamo perso ma da allora abbiamo imparato la lezione: siamo davanti e vogliamo rimanere primi, laè pericolosa ma se giocheremo il nostro calcio senza pressioni eccessive e senza errori potremo chiudere il girone al primo posto». Il centrocampista Thomas Delaney, che farà coppia con Witsel a centrocampo, manda un messaggio ai compagni: «Dobbiamo difenderci meglio, eravamo sempre un passo indietro e soprattutto iniziare con grande ...

“I Fili dell’Odio” di Valerio Nicolosi dal 2 dicembre in streaming su MicroMega online

Il documentario "I Fili dell'Odio" di Valerio Nicolosi prende il via dagli studi di tre esperti - Alex Orlowski, Matteo Flora e Silvia Brena - che nel corso degli anni hanno individuato le centrali di ...

