"Non si fa!". Diana Del Bufalo, il brutto gesto sul set di 'Che Dio ci aiuti'. La collega: "C'è una bambina!" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si tratta di una delle fiction più amate di sempre: parliamo di Che Dio ci aiuti 6 che presto tornerà sul piccolo schermo. Le vicende di Suor Angela e Suor Costanza, interpretate rispettivamente da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, fra poco faranno ridere e pensare. Nel cast della seguita fiction di Rai 1 figurano anche Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino e Diana Del Bufalo. E proprio quest'ultima spesso sui social condivide foto e video del set e nelle scorse ha postato una nuova foto su Instagram seguita da un breve scena divertente con un giovanissima attrice. Come si può vedere sul suo profilo, la scena è stata postata dalla new entry in Che Dio ci aiuti 6 Isabella Mottinelli, Diana Del Bufalo quindi ha voluto scherzare facendo un brutto gesto ma resasi conto di essere in ...

