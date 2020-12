Lazio | ottavi Champions ad un passo | col Dortmund obiettivo primo posto

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono passati venti anni dall’ultima volta che lacentrò la qualificazione aglidiLeague. Era la stagione post scudetto e quella squadra era tra le più temute al mondo. C’era anche Inzaghi in quella rosa. Da attaccante ad allenatore, pronto a riscrivere la storia del club. Stasera infatti laha l’occasione di centrare lo storico traguardo del passaggio alla fase successiva della competizione europea. Per riuscirci le basterà ottenere lo stesso risultato del Bruges, impegnato con lo Zenit. In Germania, contro il Borussia, lasi gioca anche la possibilità di arrivare prima nel proprio girone. Unche porterebbe nelle casse del club più soldi permettendogli inoltre di affrontare un ottavo sulla carta più ...