Inzaghi: 'Brava Lazio, ma ora il salto di qualità anche in campionato' (Di giovedì 3 dicembre 2020) DORTMUND - Da vent'anni la Lazio non va agli ottavi. Manca ancora un punto per centrare l'obiettivo. Il pareggio con il Borussia Dortmund, alla fine, va anche stretto al tecnico Simone Inzaghi, che ai ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) DORTMUND - Da vent'anni lanon va agli ottavi. Manca ancora un punto per centrare l'obiettivo. Il pareggio con il Borussia Dortmund, alla fine, vastretto al tecnico Simone, che ai ...

Grande partita e bel pareggio (1-1) della Lazio a Dortmund contro il Borussia: per passare agli ottavi della Champions basterà un punto martedì col Bruges. Inzaghi: «Prova fantastica, motivo di orgogl ...

