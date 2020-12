Hugh Grant: "Renée Zellweger è una delle poche attrici con cui non ho lititgato" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Hugh Grant ha rivelato che Renée Zellweger è una delle pochissime attrici con cui non ha litigato, ancora oggi i due colleghi si scambiano lunghissime lettere. Hugh Grant ammette di essere ancora in buoni rapporti con la co-star di Bridget Jones Renée Zellweger, una delle poche attrici con cui il divo inglese non ha litigato. Durante un'apparizione al The Jess Cagle Show di SiriusXM, Hugh Grant ha parlato del suo rapporto con la collega texana rivelando: "Adoro Renée. Lei è una delle poche attrici con cui non ho litigato. Andavamo molto d'accordo e ancora oggi ci ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha rivelato cheè unapochissimecon cui non ha litigato, ancora oggi i due colleghi si scambiano lunghissime lettere.ammette di essere ancora in buoni rapporti con la co-star di Bridget Jones, unacon cui il divo inglese non ha litigato. Durante un'apparizione al The Jess Cagle Show di SiriusXM,ha parlato del suo rapporto con la collega texana rivelando: "Adoro. Lei è unacon cui non ho litigato. Andavamo molto d'accordo e ancora oggi ci ...

