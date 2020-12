Gattuso: “Loro sono ben organizzati, per vincere abbiamo bisogno di un grande Napoli” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “Maradona? Diego ha cambiato la storia del calcio in Italia. Siamo consapevoli che domani non sarà facile. L’AZ Alkmaar è una squadra ben organizzata con giocatori giovani e interessanti. Per vincere domani abbiamo bisogno di un grande Napoli. Nella gara di andata abbiamo girato la palla troppo lentamente e abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi giusti. Stiamo cercando di vincere anche noi, ma è difficile, loro hanno fatto grandi cose, noi ci siamo provando e speriamo di riuscirci. Lorenzo è un bravo ragazzo, è un giocatore eccezionale. E’ il capitano della squadra, lo voglio vedere sorridere di più perché ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gennaro, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “Maradona? Diego ha cambiato la storia del calcio in Italia. Siamo consapevoli che domani non sarà facile. L’AZ Alkmaar è una squadra ben organizzata con giocatori giovani e interessanti. Perdomanidi unNapoli. Nella gara di andatagirato la palla troppo lentamente eavuto difficoltà nel trovare gli spazi giusti. Stiamo cercando dianche noi, ma è difficile, loro hanno fatto grandi cose, noi ci siamo provando e speriamo di riuscirci. Lorenzo è un bravo ragazzo, è un giocatore eccezionale. E’ il capitano della squadra, lo voglio vedere sorridere di più perché ...

