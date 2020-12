Davinci-1 Ecco il supercomputer di Leonardo a Genova

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non poteva che chiamarsi “da Vinci” (tecnicamente “-1”) il super computer di, al battesimo oggi a. È già tra i cento super-calcolatori di tutto il mondo, tra i primi tre nel campo dell’aerospazio e difesa. Realizzato tramite la partnership tecnologica con Atos, si inserisce nel piano strategico “Be Tomorrow 2030” di, in cui l’innovazione è posta tra i tre pilastri per il futuro dell’azienda. LA TECNOLOGIA Installato presso la simbolica Torre Fiumara del capoluogo ligure, il “-1” potrà contare su acceleratori di ultima generazione (NVidia A100) e su una batteria da oltre cento unità di supercalcolo, pari a una potenza superiore a 5PFlops. Tradotto, significa che potrà realizzare 5 milioni di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo. Il sistema di ...