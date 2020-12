Covid, ancora 21 pazienti morti in Abruzzo, 381 i nuovi positivi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 28801 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 381 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 24 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 21 nuovi casi e sale a 927 (di età compresa tra 59 e 94 anni, 5 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione). Nel dato odierno sono compresi 4 casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 9890 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 28801 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 381casi (di età compresa tra 1 e 95 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 24 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo. Il bilancio deideceduti registra 21casi e sale a 927 (di età compresa tra 59 e 94 anni, 5 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione). Nel dato odierno sono compresi 4 casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casisono compresi anche 9890 ...

