Cartabianca, Salvini: «Non c'è Mauro Corona, spero torni». E la Berlinguer coglie l'assist (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Matteo Salvini "Manca qualcuno, non c'è Mauro Corona…". Stavolta l'assist a Bianca Berlinguer lo ha servito Matteo Salvini. Un passaggio di precisione, che la padrona di casa ha acchiappato al volo. Ospite ieri sera a Cartabianca, il leader della Lega ha aperto la propria intervista in studio sottolineando l'assenza dello scrittore friulano, ostracizzato da Rai3 dopo le offese alla conduttrice (poi perdonate dalla stessa). "Manca qualcosa, manca qualcuno. Non c'è Mauro Corona là. Di solito c'era lui che si affacciava… Lo saluto, leggo il suo libro e spero che torni. Posso dirlo? Non mi occupo di palinsesti Rai, però è una voce un po' ruvida, magari un po' scomoda, che manca" ha affermato ...

