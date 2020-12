Tragedia sulla Pontina, traffico in tilt: ecco tutti gli aggiornamenti (Di martedì 1 dicembre 2020) Brutto risveglio per i pendolari della Pontina. Questa mattina all’alba c’è stato un incidente con esito mortale al km 20+200 in direzione Roma. Il traffico è provvisoriamente deviato al km 35,100 in direzione Laurentina. Leggi anche: Pontina. Chilometri di fila e poi…basta l’escamotage Via Pontina è momentaneamente chiusa all’altezza del bivio Monte D’Oro-Roma e il traffico è deviato su Via Pontina Vecchia e Via Laurentina. Lunghe code da via dei Rutuli a Pomezia nord. Tutte le arterie da questa mattina alle 7 sono paralizzate: bloccate via dei Castelli Romani e via del Mare. traffico in tilt anche sul Lungomare perché chi deve raggiungere la Capitale sta passando da Ostia e sulla Cristoforo Colombo. E’ stata da poco chiusa anche la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) Brutto risveglio per i pendolari della. Questa mattina all’alba c’è stato un incidente con esito mortale al km 20+200 in direzione Roma. Ilè provvisoriamente deviato al km 35,100 in direzione Laurentina. Leggi anche:. Chilometri di fila e poi…basta l’escamotage Viaè momentaneamente chiusa all’altezza del bivio Monte D’Oro-Roma e ilè deviato su ViaVecchia e Via Laurentina. Lunghe code da via dei Rutuli a Pomezia nord. Tutte le arterie da questa mattina alle 7 sono paralizzate: bloccate via dei Castelli Romani e via del Mare.inanche sul Lungomare perché chi deve raggiungere la Capitale sta passando da Ostia eCristoforo Colombo. E’ stata da poco chiusa anche la ...

Traffico in tilt da Latina verso Roma per gli effetti del tragico incidente che questa mattina, alle 5.30, è costato la vita ad un pedone che incautamente ha attraversato la strada all’altezza di [ ...

