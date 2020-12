Serino, taglio di alberi in area protetta: denunciate due persone (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – Prosegue l’attività dei Carabinieri volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico. I Carabinieri della Stazione di Serino, nell’ambito di mirati servizi disposti dalla Compagnia di Solofra, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 30enne ed un 60enne del posto, ritenuti responsabili del reato di “Furto aggravato”. Nello specifico, i Carabinieri hanno bloccato i predetti mentre, in un’area boscata del Comune di Serino (ricadente all’interno dei confini del Parco Regionale di Monti Picentini), erano intenti a tagliare un albero ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Prosegue l’attività dei Carabinieri volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico. I Carabinieri della Stazione di, nell’ambito di mirati servizi disposti dalla Compagnia di Solofra, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 30enne ed un 60enne del posto, ritenuti responsabili del reato di “Furto aggravato”. Nello specifico, i Carabinieri hanno bloccato i predetti mentre, in un’boscata del Comune di(ricadente all’interno dei confini del Parco Regionale di Monti Picentini), erano intenti a tagliare un albero ...

