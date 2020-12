Sara Carbonero | “L’infarto a Iker? Reagii così Lo chiamai e non mi rispose | poi…”

Leggi su golssip

(Di martedì 1 dicembre 2020) Intervistata dalla tv spagnola Movistar,, moglie dell'ex portiereCasillas, ha raccontatola sua reazione al momento della notizia dell'infarto del marito nel 2019: "L'1 maggio 2019 ero a Cadice due giorni per lavoro. Prendemmo con tranquillità per Madrid, dove dovevamo fare scalo. Ana, un'amica, mi fece sedere e, 5 minuti dopo aver chiuso la porta, tornò dentro. Mi disse: "Stai calma,ha avuto un infarto". Ricordo solo di aver sollevato immediatamente il telefono e iniziato a chiamare. La prima cosa che feci fu chiamare, non so perché, era molto improbabile che mi rispondesse. Poiil dottore del Porto, Sandro e anche lui non. Fu strano perché Sandro risponde sempre. Quando stavo per salire sull'aereo, ...