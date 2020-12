Roberto Bolle dà l’addio alle scene: «Andrò in pensione nel 2022» (Di martedì 1 dicembre 2020) Roberto Bolle pronto dare l’addio alle scene per andare in pensione. E’ stato lo stesso Roberto Bolle ad annunciare la sua decisione: “I ballerini – ha spiegato – vanno in pensione a 47 anni. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, Andrò in pensione ad aprile 2022”. Roberto Bolle ha dato la notizia ospite di Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24, nel nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo: “Secondo me – ha spiegato – è un buon compromesso: fa strano dire che a 47 anni qualcuno vada in pensione, come età umana si è giovani, ma come età ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 1 dicembre 2020)pronto dareper andare in. E’ stato lo stessoad annunciare la sua decisione: “I brini – ha spiegato – vanno ina 47 anni. Io ne ho 45, quindi sto per andare ininad aprile”.ha dato la notizia ospite di Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24, nel nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo: “Secondo me – ha spiegato – è un buon compromesso: fa strano dire che a 47 anni qualcuno vada in, come età umana si è giovani, ma come età ...

