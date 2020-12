Piste da sci chiuse, ma con la card Fisi anche il principiante diventa “atleta di interesse nazionale” aggirando i divieti del governo. La video-denuncia (Di martedì 1 dicembre 2020) Tutti in pista. Da oggi adulti, bambini e anziani potranno farlo. E il merito della trovata, in piena pandemia da Covid-19, è della Fisi (Federazione italiana sport invernali) che ha deciso di allargare a tutti i suoi iscritti la qualifica di “atleta di interesse nazionale”. Cosa significa? Che anche lo sciatore della domenica o, paradossalmente, anche chi le montagne le ha viste solo in cartolina, può ambire a diventare “atleta di interesse nazionale”. E di andare a sciare appena i comprensori apriranno per chi gareggia in Coppa del Mondo. Il via libera, annunciato da una settimana, arriva nel giorno in cui le Regioni Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Tutti in pista. Da oggi adulti, bambini e anziani potranno farlo. E il merito della trovata, in piena pandemia da Covid-19, è della(Federazione italiana sport invernali) che ha deciso di allargare a tutti i suoi iscritti la qualifica didi. Cosa significa? Chelo sciatore della domenica o, paradossalmente,chi le montagne le ha viste solo in cartolina, può ambire aredi. E di andare a sciare appena i comprensori apriranno per chi gareggia in Coppa del Mondo. Il via libera, annunciato da una settimana, arriva nel giorno in cui le Regioni Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e ...

