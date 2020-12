Olio di neem | a cosa serve | come utilizzarlo e controindicazioni

Leggi su dilei

(Di martedì 1 dicembre 2020) Cos’è l’die aL’diè unvegetale che si estrae dai semi dei frutti di Azadirachta indica, albero subtropicale appartenente alla famiglia delle Meliaceae e originario delle regioni aride dell’Asia e dell’Africa. La pianta dipuò raggiungere i dieci metri di altezza, ha foglie piccole, fiori bianchi e profumati e frutti verdi simili alle olive. Dalla spremitura dei semi delsi ricava undalle proprietà antielmintiche e utile in caso di sindrome del colon irritabile, infezioni respiratorie e disturbi genecologici, ma l’uso interno è fortemente sconsigliato. Per uso topico, questoè invece indicato per trattare problematiche della pelle e del cuoio ...