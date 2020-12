Meglio una scuola chiusa o aperta? Io dico | meglio all’aperto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Speravo che la necessità del distanziamento, e l’impossibilità di tornare in “classi pollaio”, desse una spinta all’outdoor education, e rivoluzionasse in positivo tutta la. A malincuore, mi devo ricredere. In questi mesi, nelle scuole che sono rimaste aperte (a singhiozzo, tra una quarantena e un tampone), sono state imposte regole via via sempre più rigide, che hanno snaturato lo stesso ruolo pedagogico della(nonostante la buona volontà degli insegnanti, per rasserenare i bambini). Il Ministero poteva rivedere la didattica, imporre un limite minimo di ore settimanali in outdoor education, con lezionie passeggiate nei parchi urbani o in campagna; far ruotare piccoli gruppi, chi la mattina chi il pomeriggio; diluire il calendario scolastico con più pause; far fare vacanze più frequenti in inverno e recuperare ...