Litiga con la moglie e cammina per 450 chilometri per calmarsi (Di martedì 1 dicembre 2020) FANO - Un uomo di 48 anni è stato fermato dalla polizia mentre camminava claudicante alle 2 di notte sul bordo di una strada nei pressi di Fano. Per gli agenti sembrava un normale controllo per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 1 dicembre 2020) FANO - Un uomo di 48 anni è stato fermato dalla polizia mentreva claudicante alle 2 di notte sul bordo di una strada nei pressi di Fano. Per gli agenti sembrava un normale controllo per ...

HuffPostItalia : Litiga con la moglie e cammina 450 km per smaltire la rabbia. Da Como viene trovato a Fano - fattoquotidiano : Alle 20.30 di un lunedì Palazzo Chigi ammette con una nota che c’è una distanza politica tra Giuseppe Conte e i par… - Innovandiamo : Questa notizia, come dicono qui in UK, 'm'ha fatto la giornata!' ??????E non è @lercionotizie Litiga con la moglie a… - AntonioMileo : Litiga con la moglie e cammina 450 km per smaltire la rabbia. Da Como viene trovato a Fano - VincenzoAva92 : RT @HuffPostItalia: Litiga con la moglie e cammina 450 km per smaltire la rabbia. Da Como viene trovato a Fano -