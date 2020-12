La coerenza (o l’incoerenza) dei vari esperti sul Covid (Di martedì 1 dicembre 2020) Virologi ovunque, esperti ovunque. Dal mese di febbraio le televisioni, i giornali e le radio hanno raccolto migliaia di pareri di medici sul Covid-19. E da lì è scattato l’effetto domino che ha spostato il dibattito scientifico (da sempre molto riservato, fino alle conclusioni su questo o quel tema) nei salotti televisivi. Insomma, la pandemia ha svelato un nervo scoperto che forse era noto a pochi: anche tra i medici ci sono palesi ed evidenti rapporti tesi. In questo mare magnum di dichiarazioni, spesso divergenti tra loro (anche all’interno dello stesso soggetto parlante), Reputation Science ha elaborato alcune statistiche che hanno messo in evidenza la coerenza esperti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ed ecco cosa è uscito fuori. LEGGI ANCHE > La Vita in Diretta critica i virologi in tv e ne parla (sempre ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 dicembre 2020) Virologi ovunque,ovunque. Dal mese di febbraio le televisioni, i giornali e le radio hanno raccolto migliaia di pareri di medici sul-19. E da lì è scattato l’effetto domino che ha spostato il dibattito scientifico (da sempre molto riservato, fino alle conclusioni su questo o quel tema) nei salotti televisivi. Insomma, la pandemia ha svelato un nervo scoperto che forse era noto a pochi: anche tra i medici ci sono palesi ed evidenti rapporti tesi. In questo mare magnum di dichiarazioni, spesso divergenti tra loro (anche all’interno dello stesso soggetto parlante), Reputation Science ha elaborato alcune statistiche che hanno messo in evidenza ladall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ed ecco cosa è uscito fuori. LEGGI ANCHE > La Vita in Diretta critica i virologi in tv e ne parla (sempre ...

giornalettismo : L'analisi di @Rep_Science sulle numerose dichiarazioni degli esperti fin dai primi giorni della #pandemia in Italia… - MenicaBersani : L'unica sua coerenza sta nella sua assoluta incoerenza e nel suo furbissimo opportunismo. - LaicSempre : @pierpaolina97 No??Ci si gasa perché per fare il ballo sensuale,quasi lo fa cadere saltandogli addosso ?????Gli da ba… - alswolf : @vanabeau Certo. Ma questa è coerenza. Sei coerente col meccanismo che dai dati ti porta alla conclusione. Io per i… - sfaciolo : la gente che sventola ancora il suo sterile e becero moralismo da quattro soldi tirando fuori ogni tre per due dal… -

Ultime Notizie dalla rete : coerenza l’incoerenza Italia, per far quadrare i conti più crescita e meno debito: non basterà il rimbalzo Corriere della Sera