La classifica di Reputation Science sui virologi in tv | chi fa più share | chi si contraddice meno L’accusa | «La confusione crea notorietà» – Lo studio

Leggi su open.online

(Di martedì 1 dicembre 2020) La sovraesposizione mediatica deinon ha aiutato a fare chiarezza sul Coronavirus. Anzi, secondo unodel, la società italiana di analisi e gestione della reputazione, ha contribuito ad alimentare l’infodemia – cioè la messa in circolo di una quantità eccessiva di informazioni poco chiare che contribuisce alla. A dimostrarlo è una loro analisi sulle dichiarazioni di, medici ed esperti che hanno avuto visibilità sul web dal 1° febbraio al 20 novembre 2020 in materia di Covid-19. November 30, 2020 Secondo l’indagine condotta sugli ultimi dieci mesi – quelli dell’emergenza Covid-19 in Italia- solo sul web gli utenti sono entrati ogni «giorno in contatto con oltre 230 contenuti generati dagli esperti di ...