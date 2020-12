Inter, notte insonne: botti sotto l’hotel a Mönchengladbach alle 4 del mattino (Di martedì 1 dicembre 2020) notte insonne per l’Inter a Mönchengladbach: i tifosi del Borussia hanno “svegliato” i giocatori nerazzurri alle 4 del mattino Piccola disavventura per l’Inter di Antonio Conte nella notte a Mönchengladbach. Alcuni “tifosi” del Borussia hanno pensato bene di anticipare di un mesetto la notte di San Silvestro e hanno illuminato l’hotel che ospita la squadra nerazzurra. Come riporta Tuttosport, tutto questo è accaduto alle quattro del mattino: cinque minuti di botti, petardi e quant’altro per rovinare la notte a Conte e ai giocatori. Nella “città della lattina”, evidentemente, per l’Inter non sono mai avventure ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020)per l’: i tifosi del Borussia hanno “svegliato” i giocatori nerazzurri4 delPiccola disavventura per l’di Antonio Conte nella. Alcuni “tifosi” del Borussia hanno pensato bene di anticipare di un mesetto ladi San Silvestro e hanno illuminatoche ospita la squadra nerazzurra. Come riporta Tuttosport, tutto questo è accadutoquattro del: cinque minuti di, petardi e quant’altro per rovinare laa Conte e ai giocatori. Nella “città della lattina”, evidentemente, per l’non sono mai avventure ...

