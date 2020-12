Il Cts propone ristoranti aperti a Natale e Capodanno | il motivo

(Di martedì 1 dicembre 2020) Per il Comitato tecnico scientifico aprire isarebbe una cosa utile. “Cinema, teatri e piste da sci no”. Il Dpcm per le festività di2020 sarà all’insegna della attenzione e del senso di responsabilità. Lo fa sapere il Comitato tecnico scientifico che fa da supporto al Governo nella gestione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stealoia : [Ecco, pensiamo anche al Natale dentro le Rsa] Il @MinisteroSalute propone nuove regole al Cts: “Facciamo test rapi… - DaniezSan : Se #Crisanti ha ragione a livello teorico, quando ti scontri con i dati reali (perdite di decine di miliardi al mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts propone

InterNapoli.it

La direttrice generale dell'ospedale romano invita a non abbassare la guardia il 24-25. Vaia (il direttore sanitario) ha proposto di tenere aperti i ...Per Miozzo, la scuola deve essere considerata non come una responsabilità solo ed esclusivamente del ministero dell’Istruzione, bensì dell’intera comunità. Posticipare ulteriormente di un mese la ripr ...