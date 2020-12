‘Gf Vip 5’, ventiduesima puntata: grande ritorno per Cristiano Malgioglio nella Casa, acceso scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, eliminato Enock Barwuah. In nomination vanno… (Di martedì 1 dicembre 2020) La 22esima puntata del grande Fratello Vip 5 si è aperta ripercorrendo le emozioni e gli umori altalenanti che i Vip hanno avuto nel corso della settimana dopo l’annuncio del prolungamento del programma che Alfonso Signorini ha fatto loro lunedì scorso. Se qualcuno come Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco hanno dichiarato di avere ancora tutte le energie per continuare, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Enock Barwuah sono quelli che più di tutti non hanno nascosto una forte titubanza nel proseguire il gioco. Il conduttore, che questa settimana è andato anche a trovarli in Casa sempre mantenendo le distanze, ha rinnovato loro tutto il suo supporto, e li ha spronati a non mollare. Dopo questo primo preambolo dedicato all’allungamento del reality ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 dicembre 2020) La 22esimadelFratello Vip 5 si è aperta ripercorrendo le emozioni e gli umori altalenanti che i Vip hanno avuto nel corso della settimana dopo l’annuncio del prolungamento del programma che Alfonso Signorini ha fatto loro lunedì scorso. Se qualcuno come Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco hanno dichiarato di avere ancora tutte le energie per continuare,, Francesco Oppini esono quelli che più di tutti non hanno nascosto una forte titubanza nel proseguire il gioco. Il conduttore, che questa settimana è andato anche a trovarli insempre mantenendo le distanze, ha rinnovato loro tutto il suo supporto, e li ha spronati a non mollare. Dopo questo primo preambolo dedicato all’allungamento del reality ...

zazoomblog : GF Vip Tommaso Zorzi fa una rivelazione che nessuno si aspetta - #Tommaso #Zorzi #rivelazione #nessuno - giupponi_alice : @GrandeFratello Tommaso per tutta la vita senza di lui il gf vip non ha senso - FioriVetro : @io_surf Non dormiva con gli altri nemmeno al GF vip 2 - Thiagoinku : #GFVIP la vittoria del gf è affare di tommaso e dayane con outsider vedremo coi nuovi vip. - zazoomblog : Pupo battuta al veleno su Giulia Salemi: bufera sul GF Vip - #battuta #veleno #Giulia #Salemi: -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie