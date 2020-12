Foto shock, soldato australiano beve birra dalla protesi di un talebano ucciso (Di martedì 1 dicembre 2020) Un militare australiano che beve la birra dalla protesi di un talebano ucciso. La Foto raccapricciante compare in esclusiva stamattina sul sito del Guardian e fa il giro del mondo. L'immagine risale ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 dicembre 2020) Un militarecheladi un. Laraccapricciante compare in esclusiva stamattina sul sito del Guardian e fa il giro del mondo. L'immagine risale ...

