F1 | Lewis Hamilton positivo al Covid-19

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il campione inglese della Formula 1,, è risultatoal coronavirus: l’annuncio della Mercedes Lewsial-19. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Inews.it.

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 - sportface2016 : +++#F1: il campione del mondo Lewis #Hamilton è positivo al #Covid19. Salterà il prossimo #SakhirGP+++ - ilriformista : Lewis #Hamilton positivo al #coronavirus: il campione della F1 è isolamento @F1 @LewisHamilton - nicolensey : Buongiorno ci svegliamo con Lewis Hamilton positivo al Covid, il 2020 non smette mai di stupire - Profilo3Marco : RT @repubblica: F1: Lewis Hamilton positivo al coronavirus [di Paolo Rossi] [aggiornamento delle 08:49] -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton

Una notizia clamorosa apre la mattinata di questo martedì 1 dicembre: Lewis Hamilton è positivo al coronavirus! Il pilota inglese, che in Turchia ha vinto il suo settimo mondiale, è risultato positivo ...Jacopo Rubino - XPB Images Colpo di scena, Lewis Hamilton è positivo al Coronavirus. Il sette volte campione del mondo non potrà correre il Gran Premio di Sakhir in programma domenica, ...