Dinamo Kiev, Lucescu: «Juve, la nostra finale è contro il Ferencvaros»

Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro la Juve. Le sue parole

Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, è stato intervistato da Tmw. Le sue parole sulla sfida contro la Juve e non solo.

LA GARA – «Sarà una partita difficile per noi. La Juve si è già qualificata agli ottavi, ma avrà bisogno di altri tre punti per giocarsi la finale per il primo posto contro il Barcellona all'ultima giornata. La nostra finale, però, non è certo la gara di domani».

Ferencvaros – «Per noi l'Europa League sarebbe una ...

