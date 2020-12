Di Maio chiude al Mes | “Parlamento non ha i numeri | non lo useremo”

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – “La riforma del Mes e’ tutt’altro che entusiasmante, a me sembra peggiorativa. E noi non lo useremo perche’ c’e’ il Movimento 5 stelle. Non ci sono i numeri in Parlamento per sbloccarlo. E’ un dibattito che non esiste, il Mes non si usa”. Cosi’ il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook.