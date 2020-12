Covid, Speranza: “Possibile che a breve tutta Italia sia ‘zona gialla’” (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – “Dai dati e’ possibile che tutto il Paese nelle prossime settimane diventi zona gialla”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice tra Governo e Regioni convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – “Dai dati e’ possibile che tutto il Paese nelle prossime settimane diventi zona gialla”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice tra Governo e Regioni convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Per far fronte alle difficoltà economiche legate all'emergenza sanitaria Covid 19, il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) mette in campo risorse per cittadini e commercianti. Tra le m ...

"Futura" di Dalla illumina il Natale di via d'Azeglio

Le luminarie si accenderanno il 3 dicembre, ma senza cerimonie nel rispetto nelle normative anti-covid. "Quest'anno ... per lanciare un segnale di conforto e speranza ai bolognesi e non solo ...

