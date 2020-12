Cinema Palazzo, ‘Questa piazza è ancora nostra’: evento fino alle 21 (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Questa piazza e’ ancora nostra”. A una settimana esatta dallo sgombero, gli attivisti del Nuovo Cinema Palazzo tornano ad animare lo spazio antistante l’ingresso del local, a piazza dei Sanniti a San Lorenzo, con una non stop di interventi di esponenti della cultura, del Cinema, della musica e della politica fino alle 21. Al microfono o in video si alterneranno, tra gli altri, Ascanio Celestini, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Carolina Crescentini, Pietri Sermonti, Francesco Pannofino, Ninni Bruschetta, Michele Riondino i cantanti Giancane, Assalti Frontali e lo storico Alessandro Portelli, oltre al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. “Resteremo in questa piazza perche’ abbiamo molte cose da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “Questae’nostra”. A una settimana esatta dallo sgombero, gli attivisti del Nuovotornano ad animare lo spazio antistante l’ingresso del local, adei Sanniti a San Lorenzo, con una non stop di interventi di esponenti della cultura, del, della musica e della politica21. Al microfono o in video si alterneranno, tra gli altri, Ascanio Celestini, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Carolina Crescentini, Pietri Sermonti, Francesco Panno, Ninni Bruschetta, Michele Riondino i cantanti Giancane, Assalti Frontali e lo storico Alessandro Portelli, oltre al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. “Resteremo in questaperche’ abbiamo molte cose da ...

Dal giorno dello sgombero dell’immobile tante le iniziative spontanee di solidarietà. Oggi per tutto il giorno si alterneranno cittadini e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, come A ...

