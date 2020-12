Capodanno 5 a rischio | Cristiano Malgioglio al Gf vip | “Farò ballare tutti”

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il2021 targato Canale 5, a quanto pare, salterà, masarà protagonista dell’attesa festività di benvenuto al nuovo anno in tv, o almeno questo è ciò che lui stesso ha dichiarato poco prima di accedere nella Casa del Gf vip 5. Una volontà espressa dal paroliere in concomitanza con l’indiscrezione delle ultime ore, che vede il prossimo5, usualmente condotto da Federica Panicucci su Canale 5, ain via del tutto preventiva. Tutte indiscrezioni quest’ultime riportate da un’importante testata giornalistica e che ora già fanno discutere molto. La curiosità è impellente, per cui vi spieghiamo nel dettaglio cosa è emerso in queste ore.5: il motivo per cui è aSecondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, il ...

petergomezblog : Locatelli: “Natale e Capodanno? Dobbiamo rinunciare a cene e feste”. Brusaferro: “Il rischio è che il contagio ripa… - Franco32656300 : RT @AntonelloAnto67: @LegaSalvini ......L' urgenza è fare il pranzo di Natale ed il Cenone di Capodanno!!!! E che cazzo, rischio che nun se… - AntonelloAnto67 : RT @AntonelloAnto67: @LegaSalvini ......L' urgenza è fare il pranzo di Natale ed il Cenone di Capodanno!!!! E che cazzo, rischio che nun se… - AntonelloAnto67 : @LegaSalvini ......L' urgenza è fare il pranzo di Natale ed il Cenone di Capodanno!!!! E che cazzo, rischio che nun… - FloraPiachica : RT @GiusCandela: Mediaset sorpresa dal debutto di #thevoicesenior riporta al venerdì il #gfvip spostando al mercoledì #ilsilenziodellacqua.… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno rischio

Il Fatto Quotidiano

Al lavoro per definire il prossimo decreto che verrà illustrato in Aula mercoledì, in vigore poi dal 4 dicembre. Si valutano deroghe per ...AGI - Il Governo è al lavoro per il nuovo dpcm sulle restrizioni anti-Covid a Natale e Capodanno, che dovrebbe entrare in vigore dal 4 dicembre. In programma l'incontro con i governatori delle Regioni ...