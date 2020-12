Auto piomba sui passanti | morti e decine di feriti “Ho visto persone volare via” La situazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Un’ha investito diversein un’area pedonale di Treviri, nella Germania sud-occidentale. Lo ha riferito la polizia. Non sono chiare ancora le dinamiche dell’incidente. Oltre alle due vittime ci sarebbero anche dieci. Secondo quanto riferito da una testimone a Focus.de, l’viaggiava a 70-80 chilometri l’ora, sembrava un Suv o un fuoristrada. Non ha suonato il clacson e accelerava. Moltesono riuscite a mettersi in salvo, saltando di lato, molte altre giacevano a terra immobili. “Abbiamo arrestato una persona, un veicolo è stato posto sotto sequestro”, ha confermato su Twitter la polizia di Treviri, che in precedenza aveva invitato la popolazione ad evitare il centro della città. Il fermato sarebbe un cittadino tedesco di 51 anni. La polizia non ha fornito al momento alcuna ...