Atalanta-Midtjylland 1-1, ora un pari con l'Ajax per gli ottavi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – Non è arrivata la vittoria per l'Atalanta nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, ma l'1-1 finale nella gara casalinga contro i danesi del Midtjylland – che prima di oggi erano stati sconfitti in quattro gare su quattro -, diventa di vitale importanza in vista dell'ultima e decisiva partita che i bergamaschi giocheranno la prossima settimana ad Amsterdam contro l'Ajax. Con questa situazione di classifica, infatti, l'Atalanta avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. Alla vigilia della partita del Gewiss Stadium di Bergamo, il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini si era raccomandato con i suoi di non sottovalutare l'impegno nonostante la vittoria per 4-0 dell'andata. Mai parole furono così premonitrici ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – Non è arrivata la vittoria per l'nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, ma l'1-1 finale nella gara casalinga contro i danesi del– che prima di oggi erano stati sconfitti in quattro gare su quattro -, diventa di vitale importanza in vista dell'ultima e decisiva partita che i bergamaschi giocheranno la prossima settimana ad Amsterdam contro l'. Con questa situazione di classifica, infatti, l'avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare la qualificazione aglidi finale. Alla vigilia della partita del Gewiss Stadium di Bergamo, il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini si era raccomandato con i suoi di non sottovalutare l'impegno nonostante la vittoria per 4-0 dell'andata. Mai parole furono così premonitrici ...

