Zaia: "In Veneto i positivi sono un terzo rispetto a marzo, ma sono aumentati i ricoveri"

VENEZIA – "Abbiamo completato lo screening sulla popolazione di Auronzo tra i 41 e i 65 anni, che corrisponde al 33% del totale, e l'incidenza di positivi sulla popolazione è attorno all'1%". Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

