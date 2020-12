Ultime Notizie Roma del 30-11-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno non permetteremo che fallisca ma questo non significa che la possiamo dare per scontata così la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen gli ultimi hanno messo Schengen a dura prova tra i 2006-2014 aggiunge alle frontiere interne sono stati reintrodotti 35 volte ma dal 2015 meno di 5 anni sono stati introdotti 205 volte un aumento significativo Dobbiamo capire le ragioni e affrontarle con urgenza concludi Ursula von der leyen l’utilizzo di clorochina idrossiclorochina farmaci usati contro il covid Soprattutto nella prima fase dell’emergenza può provocare disturbi psichiatrici e comportamenti associati al suicidio l’agenzia Europea dei medicinali dopo la revisione di tutti i dati disponibili che confermano effetto collaterale in parte noto la revisione è stata avviata ...