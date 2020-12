Rischio NEVE, settimana movimentata, INVERNO e MALTEMPO (Di lunedì 30 novembre 2020) Siamo reduci da un weekend nel quale un ciclone mediterraneo, nel suo transito sull’Italia, ha lasciato la sua pesantissima impronta soprattutto sulle Isole Maggiori. Gli eccessi di pioggia hanno causato purtroppo alluvioni, con innumerevoli nubifragi esaltati dallo scirocco. Ora il MALTEMPO è alle spalle e quest’inizio settimana è finalmente più tranquillo, con meteo nel complesso discreto a parte una residua instabilità all’estremo Sud. Si tratta però solo di una breve tregua, prima che il MALTEMPO torni protagonista. I totali di pioggia previsti nella prima parte della settimanaStavolta però il peggioramento non avrà nulla a che fare con una ciclogenesi afromediterranea, ma sarà innescato dall’ingresso di masse d’aria più fredda in espansione dall’Europa Centro-Orientale. Avremo una dinamica meteo più invernale, ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Siamo reduci da un weekend nel quale un ciclone mediterraneo, nel suo transito sull’Italia, ha lasciato la sua pesantissima impronta soprattutto sulle Isole Maggiori. Gli eccessi di pioggia hanno causato purtroppo alluvioni, con innumerevoli nubifragi esaltati dallo scirocco. Ora ilè alle spalle e quest’inizioè finalmente più tranquillo, con meteo nel complesso discreto a parte una residua instabilità all’estremo Sud. Si tratta però solo di una breve tregua, prima che iltorni protagonista. I totali di pioggia previsti nella prima parte dellaStavolta però il peggioramento non avrà nulla a che fare con una ciclogenesi afromediterranea, ma sarà innescato dall’ingresso di masse d’aria più fredda in espansione dall’Europa Centro-Orientale. Avremo una dinamica meteo più invernale, ...

sam_samu24 : RT @jeperego: Buongiorno dalla Bassa Baviera. In questo momento il termometro esterno segna -7 e sto arieggiando il mio studio, brrrrrrr! D… - AmoBergamo : #Bergamo L’inverno sta arrivando: da mercoledì rischio neve in Bergamasca (fino alla Bassa) - pirata970 : @laldo19 In qualche maniera occorre trovare qualcuno/ cosa da demonizzare. Faticano a capire che, sulla neve, c’è g… - arialuce1 : RT @jeperego: Buongiorno dalla Bassa Baviera. In questo momento il termometro esterno segna -7 e sto arieggiando il mio studio, brrrrrrr! D… - MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA ?? Domani Vigilanza per vento di burrasca da Nord #rischio #meteo #liguria Vigilanza p… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio NEVE HTTP/1.1 Server Too Busy