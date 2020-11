marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - LegaSalvini : #VESPA ALL'ATTACCO: CHE SENSO HA CHIUDERE I MASSACRATISSIMI RISTORANTI A NATALE E S.STEFANO? - fanpage : ?? Nuovo Dpcm Cosa cambia dal 3 Dicembre, tutte le misure che verranno adottate dal Governo - orizzontescuola : Nuovo DPCM, limite alla mobilità tra le Regioni per Natale, ma con alcune deroghe. Si tratta, ma il tempo stringe - BettaninManuela : Nuovo Dpcm dicembre, spostamenti vietati dal 20 dicembre al 6 gennaio- -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

Questi provvedimenti rientreranno nel DPCM Natale da approvare nei prossimi giorni, perché l'attuale DPCM scade il 3, giovedì, e il nuovo deve entrare in vigore il 4. Sembra difficile che le richieste ...Come anticipato il 4 dicembre entrerà in vigore un nuovo Dpcm per Natale, nel quale saranno contenute delle nuove regole.