Milan, senza Ibrahimovic “si vince di più” ma contro le big… (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Milan vive un ottimo momento. Sia in Europa League dove non dovrebbe avere problemi a passare il girone, sia soprattutto in campionato. I rossoneri sono, infatti, in testa alla classifica e, complice il successo dell'ultimo turno contro la Fiorentina, vantano ora un vantaggio di cinque lunghezze sulla seconda.Un inizio di stagione caratterizzato senza dubbio dalla forza della squadra e dei suoi uomini, Ibrahimovic su tutti. Eppure, anche senza lo svedese, il Diavolo riesce a vincere e, anzi, lo fa con una percentuale superiore...Milan, meglio senza Ibrahimovic ma con le big...caption id="attachment 1058181" align="alignnone" width="507" Milan Fiorentina, getty/captionSono sei le gare giocate dal ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilvive un ottimo momento. Sia in Europa League dove non dovrebbe avere problemi a passare il girone, sia soprattutto in campionato. I rossoneri sono, infatti, in testa alla classifica e, complice il successo dell'ultimo turnola Fiorentina, vantano ora un vantaggio di cinque lunghezze sulla seconda.Un inizio di stagione caratterizzatodubbio dalla forza della squadra e dei suoi uomini,su tutti. Eppure, anchelo svedese, il Diavolo riesce are e, anzi, lo fa con una percentuale superiore..., meglioma con le big...caption id="attachment 1058181" align="alignnone" width="507"Fiorentina, getty/captionSono sei le gare giocate dal ...

OptaPaolo : 0 - Nel 2020 il Milan non ha mai perso nelle nove partite giocate senza Zlatan Ibrahimovic (6V, 3N) - la percentual… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - MiMilanMi : @MCorleoon @SkySport Al massimo sarebbe stata lì col milan, poco più su o poco più giù, ma senza aver ancora giocat… - Antonio89704611 : @90ordnasselA @S1m0n3_0rs0 Lo fanno solo per odio verso Conte e Suning...se il Milan vincesse per noi sarebbe un fa… - enricoI00 : RT @p__antonio: Che poi l’analisi dei dati sia parte importante dello scouting del Milan pure oggi è un dettaglio, così come il fatto di en… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senza HTTP/1.1 Server Too Busy