«L' alluvione in Sardegna dimostra l' esigenza di reti a prova situazioni estreme»

Si stanno ancora calcolando gli ingenti danni causati dall'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito la Sardegna. A Bitti, il centro più colpito, si contano tre morti e l'esercito è ancora al lavoro per liberare le strade dal fango. In questo contesto Tommaso Profeta, managing director della divisione Cyber & Security di Leonardo, ha sottolineato come, in piena alluvione, la rete di comunicazione progettata e gestita da Leonardo ha continuato a funzionare. Uno strumento importante per gli operatori della sicurezza. «Fornire a chi opera sul territorio i mezzi e gli strumenti per farlo al meglio anche tramite le strutture di supervisione e di intervento con un monitoraggio continuo 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno è il nostro obiettivo per contribuire alla sicurezza e la salvaguardia delle vite umane.

