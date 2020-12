La prima neve sui vulcani spenti della Mongolia interna è uno spettacolo (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella remota provincia di Chahar, nella regione autonoma cinese della Mongolia interna, si trova una particolare composizione geologica: l’area, denominata vulcano di Chahar, è un complesso di crateri spenti, erosi dal tempo, ognuno identificato da un semplice numero. Qui, l’arrivo dell’inverno, ha portato la prima neve di stagione, regalando uno spettacolo – come potete vedere dagli scatti raccolti nella nostra gallery – che in molti difficilmente avranno la fortuna di osservare nella propria vita. Situata a nord-est del paese, questa è infatti una delle zone più incontaminate e isolate al mondo. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella remota provincia di Chahar, nella regione autonoma cinese, si trova una particolare composizione geologica: l’area, denominata vulcano di Chahar, è un complesso di crateri, erosi dal tempo, ognuno identificato da un semplice numero. Qui, l’arrivo dell’inverno, ha portato ladi stagione, regalando uno– come potete vedere dagli scatti raccolti nella nostra gallery – che in molti difficilmente avranno la fortuna di osservare nella propria vita. Situata a nord-est del paese, questa è infatti una delle zone più incontaminate e isolate al mondo. Wired.

