Juve, la nostalgia dei tempi Allegri (Di lunedì 30 novembre 2020) Il pari di Benevento alimenta i dubbi dei tifosi su Pirlo, scelto da Agnelli: e il tanto odiato Max ora è rimpianto Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Il pari di Benevento alimenta i dubbi dei tifosi su Pirlo, scelto da Agnelli: e il tanto odiato Max ora è rimpianto

AlexJuventina34 : Che nostalgia le partite in cui lottavamo come pazzi su ogni pallone!! Aaahhh come giocava la Juve!! - Silvia_Mio86 : La nostalgia per uno degli attaccanti più scarsi mai avuti alla Juve non la capirò mai. O siete troll o siete in malafede. - marcovg71 : @MarzianoAnsioso Mitico Mosca. Però il suo pendolino portava un po'sfiga. Ricordo che quando lo faceva sulle partit… - juve_grecchi : RT @Juventologo: Michel Platini : 'È il nostro passato che se ne va. Sono molto triste. Ho nostalgia di un tempo che è stato bello. Ci hann… - CRMassimo7 : @PuccaBlu Calcisticamente parlando non posso dire che non mi divertivo a vederlo giocare, ero un ragazzino quando c… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve nostalgia Juve, la nostalgia dei tempi Allegri Quotidiano.net Juve, la nostalgia dei tempi Allegri

Il pari di Benevento alimenta i dubbi dei tifosi su Pirlo, scelto da Agnelli: e il tanto odiato Max ora è rimpianto ...

Addio Maradona, il retroscena di Platini: “Mi volevano a Napoli con Diego, la 10…”

Addio Maradona, dell'ex Pibe de Oro parla anche Platini in un'intervista: i due avrebbero potuto giocare insieme a Napoli ...

Il pari di Benevento alimenta i dubbi dei tifosi su Pirlo, scelto da Agnelli: e il tanto odiato Max ora è rimpianto ...Addio Maradona, dell'ex Pibe de Oro parla anche Platini in un'intervista: i due avrebbero potuto giocare insieme a Napoli ...