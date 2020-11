Il profilo Instagram di Frame diventa un salotto virtuale (Di lunedì 30 novembre 2020) Il profilo Instagram di Frame, il primo experience store di Condé Nast, in linea con lo spirito del tempo diventa un salotto virtuale animato da incontri con esperti del fashion e da consigli per lo shopping natalizio. Tre volte a settimana (domenica, martedì e giovedì) il profilo Instragram ospita infatti i suggerimenti delle redazioni di Condé Nast Italia per gli acquisti natalizi più cool del momento. Il mese di dicembre verrà invece animato da uno speciale calendario dell’avvento, da live e rubriche pensate per rendere ancora più raffinato ed elegante il Natale di tutti gli utenti. Pensando al futuro ci sarà anche uno speciale oroscopo dedicato al 2021. Ad animare la Christmas edition by Frame Condé Nast, Alcantara che per l’occasione presenterà ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Ildi, il primo experience store di Condé Nast, in linea con lo spirito del tempounanimato da incontri con esperti del fashion e da consigli per lo shopping natalizio. Tre volte a settimana (domenica, martedì e giovedì) ilInstragram ospita infatti i suggerimenti delle redazioni di Condé Nast Italia per gli acquisti natalizi più cool del momento. Il mese di dicembre verrà invece animato da uno speciale calendario dell’avvento, da live e rubriche pensate per rendere ancora più raffinato ed elegante il Natale di tutti gli utenti. Pensando al futuro ci sarà anche uno speciale oroscopo dedicato al 2021. Ad animare la Christmas edition byCondé Nast, Alcantara che per l’occasione presenterà ...

ElenarussoTW : Nuova ospite di oggi nella mia rubrica settimanale #ElisadiFrancisca alle 19.00 vi aspetto sul mio profilo Instagra… - AmorosoOF : In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne metto a disposizione di tutti il mio profilo Instagram.… - trash_italiano : Dopo la rimozione su RaiPlay, rimossi tutti i video del tutorial di #DettoFatto anche dal profilo Instagram di Tras… - raffaelebuffoni : Ragazzi ma dove è finito il profilo Instagram di @danieledavi_ ? HAVE I BEEN BLOCKED OR WHAT ?????? - PasqualeTotaro : RT @ElenarussoTW: Nuova ospite di oggi nella mia rubrica settimanale #ElisadiFrancisca alle 19.00 vi aspetto sul mio profilo Instagram http… -

Ultime Notizie dalla rete : profilo Instagram HTTP/1.1 Server Too Busy