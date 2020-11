Il 10 dicembre esce il terzo volume della serie di John Layman e Afu Chan (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo che sci-fi e horror si sono incontrati in OUTER DARKNESS – la serie a fumetti scritta da John Layman, co-creatore della serie di culto CHEW, e disegnata dal talentuosissimo Afu Chan –, lo stesso Layman ha deciso di dar vita a un clamoroso big-bang a fumetti. John Layman e Rob Guillory, creatori di CHEW, si riuniscono per la prima volta nel crossover più inaspettato di sempre! Tony Chu, detective dai poteri soprannaturali, capace di scoprire qualunque cosa assaggiando prove e indizi – di qualunque tipo – sale a bordo della Caronte, la nave comandata dal Capitano Joshua Rigg, protagonista di OUTER DARKNESS. Tutto questo accade in OUTER DARKNESS vol. 3 – CUCINA FUSION (pagg. 80, euro 15,90), il ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo che sci-fi e horror si sono incontrati in OUTER DARKNESS – laa fumetti scritta da, co-creatoredi culto CHEW, e disegnata dal talentuosissimo Afu–, lo stessoha deciso di dar vita a un clamoroso big-bang a fumetti.e Rob Guillory, creatori di CHEW, si riuniscono per la prima volta nel crossover più inaspettato di sempre! Tony Chu, detective dai poteri soprannaturali, capace di scoprire qualunque cosa assaggiando prove e indizi – di qualunque tipo – sale a bordoCaronte, la nave comandata dal Capitano Joshua Rigg, protagonista di OUTER DARKNESS. Tutto questo accade in OUTER DARKNESS vol. 3 – CUCINA FUSION (pagg. 80, euro 15,90), il ...

