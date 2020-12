Grande Fratello Vip, "Pierpaolo ce l'ha bello grosso": confessioni piccanti per Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 30 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta ironizzano sulle doti fisiche di Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 30 novembre 2020)e Andrea Zelletta ironizzano sulle doti fisiche diPretelli nella Casa delVip.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - gemma41327261 : @GrandeFratello #GFVIP caro grande fratello se vuoi che la eli bacia pier e tu hai molti ascolti. Stasera lascial… - Grazia1690 : Grande Fratello prolungato fino a febbraio. Cosa molto interessante ?? -