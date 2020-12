Così Di Maio rilancia (via Parigi) la coalizione Ursula (Di lunedì 30 novembre 2020) “Un passato superato”. I gilet gialli, gli strali contro l’Ue, gli arroccamenti anti-establishment sono alle spalle. Luigi Di Maio si confessa a Les Echos, il quotidiano del gotha finanziario francese. Racconta la Fase 2 del suo percorso politico. Quella di un ministro degli Esteri e leader (ancorché non ufficiale) del Movimento Cinque Stelle che, dopo anni di trincea, parla con l’Europa, i moderati, i poteri forti. E pensare che è trascorso solo un anno e mezzo da quando, allora vicepremier del governo gialloverde, volava Oltralpe per manifestare insieme ai Gilet Jaunes contro Emmanuel Macron. “Cest du passé”, dice col senno di poi. “Ho già detto che si è trattato di una leggerezza e vorrei concentrarmi sul presente e sul futuro”. Il futuro passa da Bruxelles, dice il ministro al fondo di una lunga intervista in cui discorre di Cina e Ue, degli Stati Uniti, “un ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) “Un passato superato”. I gilet gialli, gli strali contro l’Ue, gli arroccamenti anti-establishment sono alle spalle. Luigi Disi confessa a Les Echos, il quotidiano del gotha finanziario francese. Racconta la Fase 2 del suo percorso politico. Quella di un ministro degli Esteri e leader (ancorché non ufficiale) del Movimento Cinque Stelle che, dopo anni di trincea, parla con l’Europa, i moderati, i poteri forti. E pensare che è trascorso solo un anno e mezzo da quando, allora vicepremier del governo gialloverde, volava Oltralpe per manifestare insieme ai Gilet Jaunes contro Emmanuel Macron. “Cest du passé”, dice col senno di poi. “Ho già detto che si è trattato di una leggerezza e vorrei concentrarmi sul presente e sul futuro”. Il futuro passa da Bruxelles, dice il ministro al fondo di una lunga intervista in cui discorre di Cina e Ue, degli Stati Uniti, “un ...

1970Adrien : - Cesaremacc : @GiorgiaMeloni @Bobbio65M @FratellidItalia Tutti amici di questi scappati di casa e incapaci Ma che cazzo li paghia… - annanastri2 : @GennaroSenatore @il_pucciarelli @Marco_Bello1 peccato che quei sintomi cosi evidenti da anni,non abbiano avuto lo… - formichenews : Così Di Maio rilancia (via Parigi) la coalizione Ursula I tempi dell’euroscetticismo sono passati, ora serve una f… - CWW0a6FsH5C3QNl : RT @francesco088661: BRUNETTA LODA Di Maio? NON È una SORPRESA(per me)! Mi ricordo quando nell'Agosto dell'anno scorso fu promotore di una… -