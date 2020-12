Calabria, il nuovo commissario fa sorgere dubbi: “Devo capire” (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle ultime settimane, la nomina del nuovo commissario in Calabria ha fatto discutere stampa e cittadini. Guido Longo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni e i dubbi non mancano La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle ultime settimane, la nomina delinha fatto discutere stampa e cittadini. Guido Longo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni e inon mancano La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

