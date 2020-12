Biden si rompe un piede giocando col cane: “Indosserà un tutore per settimane” (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Incidente domestico per Joe Biden. Il presidente eletto degli Stati Uniti si è rotto un piede sabato scorso mentre stava giocando con uno dei suoi cani. L’ipotesi iniziale, ventilata dai media americani, è che Biden si fosse procurato semplicemente una distorsione. Ma il suo medico ha fatto sapere ieri che dagli accertamenti eseguiti in una clinica ortopedica di Newark, in Delaware, sono emerse piccole fratture e adesso il leader del Partito Democratico sarà costretto a portare un tutore per molte settimane. Biden, stando a quanto riferito dal Washington Post, stava giocando con Major, uno dei due pastori tedeschi adottati dalla sua famiglia. “Guarisci presto!”, ha commentato Donald Trump su Twitter, condividendo un video che mostra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Incidente domestico per Joe. Il presidente eletto degli Stati Uniti si è rotto unsabato scorso mentre stavacon uno dei suoi cani. L’ipotesi iniziale, ventilata dai media americani, è chesi fosse procurato semplicemente una distorsione. Ma il suo medico ha fatto sapere ieri che dagli accertamenti eseguiti in una clinica ortopedica di Newark, in Delaware, sono emerse piccole fratture e adesso il leader del Partito Democratico sarà costretto a portare unper molte settimane., stando a quanto riferito dal Washington Post, stavacon Major, uno dei due pastori tedeschi adottati dalla sua famiglia. “Guarisci presto!”, ha commentato Donald Trump su Twitter, condividendo un video che mostra ...

repubblica : Stati Uniti, Joe Biden scivola e rompe un piede giocando con il cane [aggiornamento delle 02:20] - AndreaGirardire : gente ve la faccio facile: se si approva la riforma del MES si finisce come la Grecia. e il tutto si decide oggi. a… - francy04598976 : Joe Biden si rompe un piede giocando con il cane: dovrà indossare un tutore - BerniCurenai : #Biden si rompe un piede giocando col cane: ?????????????????????? “Indosserà un tutore per settimane”… - lissoni_luca : Joe Biden che rompe una caviglia a inizio presidenza come Jed Bartlet. Son emozioni -

