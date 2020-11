Belen: gli incassi da capogiro (Di lunedì 30 novembre 2020) Gli incassi delle due società di cui Belen detiene una percentuale sono stati a dir poco da capogiro nel 2019. Belen Rodriguez, svelati i cachet delle sue società su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Glidelle due società di cuidetiene una percentuale sono stati a dir poco danel 2019.Rodriguez, svelati i cachet delle sue società su Notizie.it.

Genkorap : @basicsilence Sai che Belen dopo il video porno lavora più di prima ? Lo stesso diletta Leotta, lo stesso Paris Hil… - Susannagr17 : @GalantoMassimo Belen un po' è migliorata oltre che nella condizione anche nel parlare.... Gli altri due No No No - TvCircle1 : Ma seriamente avete intitolato questa clip 'i MAGNIFICI conduttori'? Cioè Belen voglio pure capire ed ho compassion… - PaolaMenapace : #tusichevales in diretta è sempre una tragedia. Belen non è adatta alla conduzione (?) Tutti gli anni sempre peggio la finale. Mah. -