Basket, Eurocup 2020-2021: fissate le date dei recuperi della Reyer Venezia contro Bourg (Di lunedì 30 novembre 2020) In attesa della conclusione della finestra riservata alle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni per i Campionati Europei 2022, arrivano novità di calendario molto importanti per quanto riguarda l’Eurocup 2020-2021. Euroleague ha infatti annunciato la riprogrammazione di alcune partite, che non si erano potute disputare a causa di problematiche legate al Covid-19, tra qui un paio di match che vedono protagonista una compagine italiana. Stiamo parlando dell’Umana Reyer Venezia, chiamata a recuperare due sfide di Regular Season contro i francesi del JL Bourg en Bresse nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre. Entrambi i match si svolgeranno al Taliercio, previo accordo tra le due società. Ufficializzata anche la data del ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) In attesaconclusionefinestra riservata alle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni per i Campionati Europei 2022, arrivano novità di calendario molto importanti per quanto riguarda l’. Euroleague ha infatti annunciato la riprogrammazione di alcune partite, che non si erano potute disputare a causa di problematiche legate al Covid-19, tra qui un paio di match che vedono protagonista una compagine italiana. Stiamo parlando dell’Umana, chiamata a recuperare due sfide di Regular Seasoni francesi del JLen Bresse nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre. Entrambi i match si svolgeranno al Taliercio, previo accordo tra le due società. Ufficializzata anche la data del ...

PaoloDiDomizio : RT @DaRonz82: Cambi di numeri in casa Virtus per il campionato: Abass lascia la 3 (aveva già espresso alla società giorni fa la voglia di c… - DaRonz82 : Cambi di numeri in casa Virtus per il campionato: Abass lascia la 3 (aveva già espresso alla società giorni fa la v… - OA_Sport : Basket, recuperi in Eurolega ed EuroCup. Stabilite le date per Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano e Bourg-Reyer V… - BasketCity_net : - ennioterbo : Il basket italiano non aveva almeno tre stagioni oltre il 50% di vittorie dal periodo 2008-09/2011-2012, un periodo… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurocup HTTP/1.1 Server Too Busy