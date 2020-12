Arrestato scafista a Bari, si nascondeva sulla nave Ong in mezzo ai clandestini (Di lunedì 30 novembre 2020) Trapani, 30 nov – Sono scattate le manette per lo scafista che si «mimetizzava» tra gli immigrati trasportati dalla nave Ong Open Arms. Si tratta di un 21enne di origine sudanese. La Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Trapani, ha Arrestato ieri pomeriggio a Bari lo straniero che il 10 novembre scorso guidava uno dei gommoni poi intercettati dalla nave Ong. Gli è contestata l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato. Lo scafista mimetizzato sulla nave Ong L’uomo era riuscito a mescolarsi abilmente in mezzo ai clandestini recuperati dall’organizzazione spagnola il 10 novembre scorso. Qualche giorno prima la piccola imbarcazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Trapani, 30 nov – Sono scattate le manette per loche si «mimetizzava» tra gli immigrati trasportati dallaOng Open Arms. Si tratta di un 21enne di origine sudanese. La Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Trapani, haieri pomeriggio alo straniero che il 10 novembre scorso guidava uno dei gommoni poi intercettati dallaOng. Gli è contestata l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato. LomimetizzatoOng L’uomo era riuscito a mescolarsi abilmente inairecuperati dall’organizzazione spagnola il 10 novembre scorso. Qualche giorno prima la piccola imbarcazione ...

