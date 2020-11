Uomini e Donne news, Carlotta Savorelli in tribunale: fioccano denunce (Di domenica 29 novembre 2020) La dama del trono over di Uomini e Donne Carlotta Savorelli questa volta è al centro del gossip non per le sue frequentazioni amorose, bensì per una brutta vicenda che l’ha costretta a denunciare e che presto dunque la vedrà in tribunale. La donna, infatti, ha scoperto che sul web esistono dei profili fake che mirano a truffare la gente usando il suo volto. Il primo profilo fake della dama si trova su un noto sito d’incontri: a comunicarlo ai fan, chiedendo loro di segnalare in massa, è la stessa vocalist su Instagram. “Su un sito d’incontri c’è una che si spaccia per me” ha dichiarato Carlotta, che ha mostrato il profilo in questione dove c’è scritto che fa l’avvocato, ha cinquant’anni e ha cambiato nome in Maria. Non solo, perché c’è anche una pagina fan che non dice di essere una ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 novembre 2020) La dama del trono over diquesta volta è al centro del gossip non per le sue frequentazioni amorose, bensì per una brutta vicenda che l’ha costretta a denunciare e che presto dunque la vedrà in. La donna, infatti, ha scoperto che sul web esistono dei profili fake che mirano a truffare la gente usando il suo volto. Il primo profilo fake della dama si trova su un noto sito d’incontri: a comunicarlo ai fan, chiedendo loro di segnalare in massa, è la stessa vocalist su Instagram. “Su un sito d’incontri c’è una che si spaccia per me” ha dichiarato, che ha mostrato il profilo in questione dove c’è scritto che fa l’avvocato, ha cinquant’anni e ha cambiato nome in Maria. Non solo, perché c’è anche una pagina fan che non dice di essere una ...

