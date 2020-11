Tu si que vales 2020 da record Come partecipare alla prossima edizione?

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 29 novembre 2020) Tu si queda. Gli ascolti attestano numeri importantissimi per la finalissima della settimadel talent di Canale 5: ieri il programma con un cast d’eccezione (Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mamuccari sono i giudici) ha ottenuto il 33,09% di share – con 6 milioni 165 mila spettatori. Si tratta del risultato di audience più alto dal 2014, primo anno in cui è andato in onda – sempre con la conduzione di Belen Rodriguez: anche allora il picco fu raggiunto con la finale (5.799.000 telespettatori per il 27,50% di sahre). Entusiasmo da parte del direttore di rete Giancarlo Scheri che –riporta Ansa – ha dichiarato: “al top per Tú Sí Que. Un cast di stelle di prima grandezzae il team di ...